Барановская показала сына от Аршавина за любимым занятием

Телезвезда выложила в своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором ее подросший сын Арсений играет на загородном участке в футбол. Судя по азарту, с которым мальчишка гоняет мяч, это одно из его любимых занятий. Причем, делает он это в шлепках.
Реакция фолловеров не заставила ждать. Многие подчеркнули, что ребенок унаследовал талант игры в футбол от своего отца.
Напомним, после развода с Юлией Барановской Андрей Аршавин практически не принимал участие в воспитании наследников. Лишь в январе минувшего года впервые за пять лет спортсмен предпринял попытку наладить отношения с детьми.
Как писали "Дни.ру", в конце марта этого года экс-возлюбленный Юлии Барановской подал иск в суд с требованием уменьшить алименты на троих детей. Футболист прокомментировал свой поступок тем, что находится в трудной финансовой ситуации и не может перечислять ежемесячно более 300 тысяч на одного ребенка.
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