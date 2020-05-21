Барановская показала сына от Аршавина за любимым занятием

Юлия Барановская с тремя детьми — 14-летним Артемом, 12-летней Яной и семилетним Арсением находится на самоизоляции. Ведущая продемонстрировала, как они проводят время.

Телезвезда выложила в своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором ее подросший сын Арсений играет на загородном участке в футбол. Судя по азарту, с которым мальчишка гоняет мяч, это одно из его любимых занятий. Причем, делает он это в шлепках.

Реакция фолловеров не заставила ждать. Многие подчеркнули, что ребенок унаследовал талант игры в футбол от своего отца.

Напомним, после развода с Юлией Барановской Андрей Аршавин практически не принимал участие в воспитании наследников. Лишь в январе минувшего года впервые за пять лет спортсмен предпринял попытку наладить отношения с детьми.

Как писали "Дни.ру", в конце марта этого года экс-возлюбленный Юлии Барановской подал иск в суд с требованием уменьшить алименты на троих детей. Футболист прокомментировал свой поступок тем, что находится в трудной финансовой ситуации и не может перечислять ежемесячно более 300 тысяч на одного ребенка.