"Полна любви, предательств и боли": Заворотнюк неожиданно заговорила о личном

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказала о предпочтениях. Анна Заворотнюк раскрыла любимое литературное произведение.

Дочь звезды кино и сериалов Анастасии Заворотнюк получает множество сообщений от поклонников. У Анны справляются о состоянии здоровья знаменитой родительницы, которая, по некоторым данным, лечится от рака мозга. Также девушке задают много личных вопросов.

Иногда Заворотнюк-младшая идет на поводу у подписчиков и рассказывает что-нибудь о себе. Так, например, свежий пост в "Инстаграм" наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" посвятила любимой книге.

Как оказалось, Анна Заворотнюк обожает роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". Артистка посоветовала подписчикам как можно скорее познакомиться с произведением. "В этой истории вы найдете абсолютно все, она полна любви и предательств, боли, патриотизма, силы и мужества", – охарактеризовала книгу дочь Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что о матери девушка вновь не написала ни строчки. Заворотнюк-младшая отказывается говорить о родительнице и ее состоянии. Пару недель назад поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" активно обсуждали новости, о том, что Анастасия пошла на поправку. Сообщалось, что продолжительное лечение, которое проходила актриса, дало положительный результат.