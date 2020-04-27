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Стало известно об американском женихе Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сетевые сплетники обсуждают личную жизнь Анны Заворотнюк. У дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня", по некоторым данным, был жених за рубежом.
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Вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" много слухов. Говорят, Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Представители звезды официально не раскрывают диагноз, который поставили артистке медики, между тем сетевые сплетники с уверенностью утверждают, что речь идет об опухоли мозга.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Обязанность опровергать недостоверные данные о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" взвалила на свои хрупкие плечи ее дочь Анна Заворотнюк. Для этих целей даже создали специальный аккаунт в "Инстаграм". В микроблоге Анна обращается к общественности и просит молиться за выздоровление родительницы.

Пока Заворотнюк-младшая сражается с клеветой, расплодившейся вокруг матери, в Сети всплыла странная информация о ней самой. Дескать, у Анны был американский жених. Как сообщают непроверенные источники, дочь звезды была вынуждена распрощаться с молодым человеком.

Поговаривают, что США для отпрыска Анастасии – это вторая родина. Анна окончила престижный университет в Нью-Йорке. После получения диплома наследница звезды наладила личную жизнь за океаном. К сожалению, от американского счастья девушке пришлось отказаться. По слухам, Заворотнюк-младшая была вынуждена порвать эти отношения и уехать к больной матери, сообщает vladtime.ru.

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Публикация от @anna_zavorotnyuk

Напомним, в сентябре 2020 года исполнится ровно год, как стало известно о возможно диагностированном у Заворотнюк раке мозга. По некоторым данным, артистка сейчас проходит курс лечения.

Автор: 27 апреля 2020, 18:56
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