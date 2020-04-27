Стало известно об американском женихе Заворотнюк

Сетевые сплетники обсуждают личную жизнь Анны Заворотнюк. У дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня", по некоторым данным, был жених за рубежом.

Вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" много слухов. Говорят, Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Представители звезды официально не раскрывают диагноз, который поставили артистке медики, между тем сетевые сплетники с уверенностью утверждают, что речь идет об опухоли мозга.

Обязанность опровергать недостоверные данные о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" взвалила на свои хрупкие плечи ее дочь Анна Заворотнюк. Для этих целей даже создали специальный аккаунт в "Инстаграм". В микроблоге Анна обращается к общественности и просит молиться за выздоровление родительницы.

Пока Заворотнюк-младшая сражается с клеветой, расплодившейся вокруг матери, в Сети всплыла странная информация о ней самой. Дескать, у Анны был американский жених. Как сообщают непроверенные источники, дочь звезды была вынуждена распрощаться с молодым человеком.

Поговаривают, что США для отпрыска Анастасии – это вторая родина. Анна окончила престижный университет в Нью-Йорке. После получения диплома наследница звезды наладила личную жизнь за океаном. К сожалению, от американского счастья девушке пришлось отказаться. По слухам, Заворотнюк-младшая была вынуждена порвать эти отношения и уехать к больной матери, сообщает vladtime.ru.

Напомним, в сентябре 2020 года исполнится ровно год, как стало известно о возможно диагностированном у Заворотнюк раке мозга. По некоторым данным, артистка сейчас проходит курс лечения.