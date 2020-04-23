Официальное сообщение близких о чудо-лекарстве Заворотнюк

Сообщение о том, что якобы Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше, что ее даже выписали из клиники, а также новость, будто актрисе помогло лекарство кейтруда, переполошили народ. Отреагировали даже близкие Насти, которые обычно не дают никаких комментариев.

В Сети распространилось изображение некой справки, где сказано, будто Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой – раком головного мозга. Однако ее помощница Марина Потапова оперативно выступила с опровержением. Выяснилось, что эта справка фальшива.

Также близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировали новость о том, что якобы артистку буквально поднял на ноги препарат кейтруда. Об этом СМИ рассказал некий медик, чьи коллеги будто бы занимались лечением актрисы.

На официальной страничке, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк, в социальной сети "Инстаграм" появилось перечеркнутое фото отрывка этого интервью таинственного доктора. Как пояснялось в тексте к изображению, близкие актрисы решили выступить с заявлением, потому что стали получать множество вопросов о кейтруде.

"Мы хотим заявить, что НЕ знакомы с этим препаратом и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявил близкий к Анастасии Заворотнюк человек.

В заключение автор поста поблагодарил всех фанатов за молитвы и добрые пожелания скорейшего выздоровления: "Огромное спасибо всем, кто приходит на эту страницу с добром, кто продолжает молиться за Настю и желать выздоровления! Спасибо всем нашим друзьям! Мы действительно чувствуем вашу большую поддержку, она очень прибавляет сил. Будьте здоровы, берегите себя и близких!"

В комментариях некоторые пользователи Сети выразили желание узнать, что же на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. Ведь, по их логике, получается, что неизвестно, глиобластома ли у актрисы. Другие же утешаются тем, что раз близкие не опровергли, значит артистка действительно поправляется дома в Крекшино.