"Откровенные сектантские приемчики": Бородина уколола Боню за пропаганду лженауки

Ксения Бородина обрушилась с критикой на блогеров, которые "с умным видом" пытаются продвигать в массы сомнительную информацию. Телеведущая считает, что у многих на карантине появилось слишком много свободного времени.

Особенно знаменитость задели те представители соцсетей, которые утверждают, что рак можно вылечить благодаря голоданию. Причем, как уверяет звезда, некоторые действительно "ведутся" на таких псевдоврачей и бросают курс химиотерапии.

"Как можно за такое браться не имея даже медицинского образования!!! Просто как???!!!! А потом люди умирают, вы с этим что делаете?! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – недоумевает Ксения Бородина.

Девушка отметила, что некоторым наличие большого количества свободного времени идет не на пользу – становится "меньше критического мышления и выше психическая возбудимость". Теледива не поддерживает коллективную истерию, которая "пробуждает" все темные стороны обывателя.

Особенно досталось от Ксении Бородиной тем блогерам, которые на полном серьезе рассказывают теории заговора. "Откровенные сектантские приемчики, то про дистанционное обучение, что всех детей хотят идиотами сделать, то про вышки и чипирование!" – возмущается телеведущая.

Напомним, что верой в чипирование и прочие лженаучные схемы прославилась Виктория Боня. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.

"Я бы всех этих хайпожоров к отвественности бы привлекала!" – не унимается Ксения Бородина. Девушка считает, что подобным блогерам пора отдохнуть.