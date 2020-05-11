"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение

Обычно телеведущая трепетно относится к своим фотографиям. При взгляде на ее снимки в социальных сетях становится очевидно, что над ними поработали профессионалы.

Но на сей раз Ольга Бузова решила покорить публику честностью. Знаменитая певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию, не прошедшую через программы для коррекции изображений.

На снимке счастливая артистка предстала перед поклонниками в элегантном черном боди. Ее украшенное макияжем лицо выглядит безупречным, но на бедрах недостатки фигуры и кожи видны невооруженным взглядом. По описанию к снимку становится понятно, что публикация была сделана с целью рекламы одного из магазинов одежды. Примечательно, что на странице магазина бедра на снимке Бузовой явно были отретушированы.

К сожалению, многие подписчики Ольги Бузовой не оценили откровенность своего кумира. В комментариях к публикации они выразили свое недовольство и омерзение, вызванное увиденным. Натуральный вид ножек Ольги разочаровал поклонников, а кое-кто из них даже разглядел у нее бородавку возле интимного места.

"Ужас ноги", "Фууууу, рыготина", "Ну спасибо что хоть ж**** в экран не ткнула (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", "Прыщавая Изольда", "Какая мерзкая кожа на бедрах", – писали фолловеры.



