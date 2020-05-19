Блогер о разводе Джигана и Самойловой: Вас держат за идиотов!

Все началось еще в феврале, когда Оксана Самойлова родила долгожданного сына Джигану. На радостях рэпер ушел в загул, в результате которого его приводили в чувства в одном из реабилитационных клиник в Америке. Потом началась пандемия коронавируса, и семья вернулась в Россию. При этом Оксана Самойлова стала публиковать двусмысленные сообщения, намекающие на проблемы в отношениях с Джиганом.
Потом стало известно, что рэпер снова угодил в клинику. Вскоре после этого модель объявила о разводе. После возвращения из центра рэпер стал вымаливать прощение у жены, демонстрировать лучшие качества. Оксана же транслирует миру, что не намерена идти навстречу мужу.
Тем не менее, семья продолжает жить вместе. Супруги проводят время, прогуливаясь с детьми, готовят еду на кухне и даже разбили огородик на участке. Глядя на эти идиллические кадры из соцсетей Джигана и Самойловой, некоторые фанаты сомневаются, что пара намерена в ближайшее время расстаться.
Фитнес-блогер Елена Санжаровская и вовсе убеждена, что на разводе Оксана и Джиган неплохо заработали и продолжают пополнять семейный бюджет. "Не будьте вы такими наивными, все это был хорошо разыгранный сценарий. Оксана сейчас зарабатывает в своем "Инстаграм" пять миллионов в неделю, рубчиков! И получила еще миллион подписчиков. Ну вас держат за идиотов!" – обратилась к публике Санжаровская.
Тем не менее, стало известно, что бракоразводный процесс именитой пары начнется в июне. Джиган и Оксана должны прийти в суд уже 15 числа для беседы.
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