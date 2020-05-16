Самойлова забеспокоилась о безопасности дочери после выходок Джигана

Оксана Самойлова, как настоящая мать, очень беспокоится за своих наследников. Она готова сделать все, чтобы ее дочери и маленький сынишка были счастливыми.

Недавно Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми ездили на дачу к родственникам. Там они отметили майские праздники. Благодаря тому, что супруги регулярно выставляли фото и видео с отдыха, поклонники могли заметить, что в отношениях возлюбленных наконец-то наметилось потепление.

Однако семейство вернулось домой не в полном составе. Старшая дочь Ариела осталась на некоторое время у родных. Спустя неделю Самойлова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок с наследницей, тем самым подтвердив, что Ариела уже погостила на даче.

Фото модель сопроводила трогательными словами. Оксана написала, что хочет оградить и защитить свою дочь от всего на свете. Также многодетная мать отметила – Ариела за последние полгода заметно повзрослела.

Напомним, в феврале у Оксаны Самойловой и Джигана родился четвертый ребенок – долгожданный сын. В Майами рэпер с размахом отметил появление на свет наследника. Он начал пить, устраивать вечеринки, употреблять запрещенные вещества. Все это привело Джигана в американский рехаб, где его лечили от зависимостей. Но это не помогло. Помощь специалистов рэперу понадобилась и по приезде в Москву.

Сейчас Джиган старается вести себя, как примерный семьянин. Недавно он заявил, что избавился от вредных привычек и теперь выступает за здоровый образ жизни.