"90 капельниц": Джиган о подробностях лечения от зависимостей

Музыкант разоткровенничался в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта. Он пожаловался на то, что ему пришлось пережить, избавляясь от пагубных привычек.
Рэпер Джиган признался Тимати, что его жизнь до недавнего момента была похожа на сериал от Netflix. "У меня было 90 капельниц за три недели. Никому не советую попадать в такие "трипы", – отметил певец.
Тимати назвал происходящее с коллегой "персональным сериалом". Он констатировал, что миллионы людей наблюдали за его жизнью "со сбритыми бровями".
Что касается отношений с супругой Оксаной Самойловой, то порадовать поклонников рэпер Джиган не смог. На вопрос Тимати он уклончиво ответил, что сейчас у них все хорошо, но в детали вдаваться не стал.
Напомним, что за последние пару месяцев имя музыканта стало прочно ассоциироваться со скандалами. Все началось с радостного события – в семье рэпера Джигана появился долгожданный сын. Затем стало известно о проблемах музыканта с наркотиками и алкоголем и лечении в реабилитационном центре. Завершилось все желанием Оксаны Самойловой развестись.
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