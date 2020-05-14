Питт на коленях вымаливает прощение у раненой Энистон

Голливудский актер Брэд Питт чувствует себя виноватым перед экс-супругой Дженнифер Энистон. Артист резко высказался о звезде сериала "Друзья".

Питт и Энистон прожили в браке почти пять лет. Причиной развода стал роман артиста с коллегой по цеху Анджелиной Джоли.

Расставание Дженнифер и Брэда было болезненным. Звезда сериала "Друзья" чувствовала себя преданной и не скрывала обиды на экс-мужа. У Питта тоже были претензии к оставленной избраннице. В одном из интервью он заявил, что брак с Джен довел его до ручки.

Артист признался, что незадолго до развода начал злоупотреблять алкоголем и травкой. В тот момент Питт чувствовал себя настолько несчастным, что не желал выходить из дома. Брэд целыми днями сидел на диване и переключал телевизионные каналы. "Я пытался делать вид, что все хорошо, хотя это вовсе не было так", – говорил голливудский актер.

Более того, знаменитость позволила себе сравнивать Анджелину и Дженнифер. Артист отмечал, что обрел счастье, сделав выбор в пользу Джоли.

Сегодня, когда брак с Анджелиной с треском развалился, Брэд жалеет, что позволил себе такие оскорбительные высказывания в адрес Дженнифер. Артист публично извинился перед экс-женой. Питт отметил, что в том, как складывалась его жизнь со звездой сериала "Друзья", виновен только он сам. Брэд совершил ошибку под влиянием эмоций и готов буквально на коленях вымаливать прощение у бывшей.

Энистон приняла извинения экс-избранника. Однако артистка не скрывает, что те высказывания Питта глубоко ее ранили.