Не сделал звездой: Самбурская подала на Дробыша в суд

Теперь 33-летняя актриса надеется через суд расторгнуть контракт. Также она требует от наставника отдать ей права на музыкальные композиции. По сообщениям инсайдеров, в иске не идет речи о материальной компенсации "ущерба".
Настасья Самбурская и Виктор Дробыш недавно уже стали героями громкого скандала, связанного с авторским правом. Поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила тандем в краже стихов на композицию "Старая". Женщина подала на продюсера и певицу в суд.
Дробыш довольно жестко отреагировал на нападки писательницы. По его мнению, "какая-то сумасшедшая" просто решила нажиться. Якобы некий композитор и поэтесса принесли трек, уговорили его взять, а когда сингл вышел, дали заднюю.
В целом он унизил заодно и Настасью Самбурсую, исполнившую композицию, заявив, что ничего не случится, если такие песни вовсе перестанут существовать. "Мне вообще наплевать", – заверил Виктор Дробыш.
Напомним, звезда "Универа" попробовала себя в роли певицы несколько лет назад. Для выступлений на сцене она выбрала довольно необычное амплуа, решив исполнять ироничные треки в "бандитском" стиле. Для выходов на сцену девушка надевала ретро-образы в стилистике 50-х и душевно пела про суровую долю.
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