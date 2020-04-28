"Я сваливаю!": Самбурская в слезах поведала о домашнем насилии

Актриса поделилась в своем инстаграм-аккаунте подробностями скандала. Сидя в слезах в своей машине, она записала видео, в котором пожаловалась на избранника.
По словам Настасьи Самбурской, она "огребла". "Спасибо, что нос не сломал", – заявила звезда. Имя мужчины она называть не стала, подчеркнув, что не хочет пиариться на подобных личных историях.
Артистка объяснила, что несколько раз уже говорила о домашнем насилии, сообщает РИА ФАН. Настасья Самбурская добавила, что хейтеры начнут злорадствовать, услышав ее печальную историю и "плясать на костях".
Также знаменитость посоветовала женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, немедленно уходить от абьюзера. "Я сваливаю!" – заявила она. Из-за чего именно произошел конфликт с мужчиной, Настасья Самбурская раскрывать не стала. Звезда ограничилась словами о том, что у него "поехала крыша".
Актриса отметила, что подобным образом себя ведут мужчины, которые слабее женщин. "Максимум, что они могут сделать – это самоутвердиться таким способом", – сказала певица.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Всемирный заговор
Могут ли продлить карантин?
Все женщины изменяют
Мясо это зло
Заворотнюк всех обманула
В СССР пионерский лагерь помните?
Почему снимают Петрова???
Как поднять гемоглобин?
Научите своих детей правилам поведения в гостях