Самбурская показала "беременное" фото и заявила о ребенке

Многие фолловеры не поверили звезде, ведь она часто разыгрывает публику. Но светская львица стояла на своем, утверждая, что это члены ее семьи.
Накануне Самбурская опубликовала еще один кадр в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта в качестве доказательства. На снимке Настасья позирует в обтягивающем платье красного цвета. Видно, что у актрисы округлившийся живот.
"Если кто-то пропустил мою беременность, вот! И стены не плывут", – заявила Самбурская, отмечая, что не прибегала к помощи фоторедакторов.
Однако ни для кого не секрет, что эффект "беременности" легко можно получить после сытного ужина. Поэтому все с нетерпением ждут, когда же Настасья перестанет веселиться и признается, что на снимке она не в положении, а муж и ребенок "взяты напрокат".
Напомним, недавно актриса публично обвинила коллегу по цеху Агату Муциенице в том, что та "хайпует". Ведь супруга Павла Прилучного обвинила его в избиении и заявила, что подала на развод.
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