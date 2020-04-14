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14 апреля
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Самбурская показала "беременное" фото и заявила о ребенке

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/
В Сети активно обсуждают недавно опубликованный снимок Настасьи Самбурской, на котором она запечатлена с мужчиной и ребенком. По словам артистки, это ее семья.
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Многие фолловеры не поверили звезде, ведь она часто разыгрывает публику. Но светская львица стояла на своем, утверждая, что это члены ее семьи.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Накануне Самбурская опубликовала еще один кадр в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта в качестве доказательства. На снимке Настасья позирует в обтягивающем платье красного цвета. Видно, что у актрисы округлившийся живот.

"Если кто-то пропустил мою беременность, вот! И стены не плывут", – заявила Самбурская, отмечая, что не прибегала к помощи фоторедакторов.

Однако ни для кого не секрет, что эффект "беременности" легко можно получить после сытного ужина. Поэтому все с нетерпением ждут, когда же Настасья перестанет веселиться и признается, что на снимке она не в положении, а муж и ребенок "взяты напрокат".

Напомним, недавно актриса публично обвинила коллегу по цеху Агату Муциенице в том, что та "хайпует". Ведь супруга Павла Прилучного обвинила его в избиении и заявила, что подала на развод.



Автор: 14 апреля 2020, 06:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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