"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома

Яну Рудковскую с пожитками пинками вытолкали за порог. Экзекуцию организовал звездный возлюбленный продюсера. Сумки звезды были выкинуты из дома. Спортсмен не пощадил даже маленького питомца.



Фигурист Евгений Плющенко решил исполнить свою мечту и выгнал любимую супругу. Звездный продюсер Яна Рудковская была вынуждена собрать вещи и покинуть общее жилище. Евгений вручил возлюбленной чемодан и сумки, посадил на руки собачку и, помахав рукой (и подтолкнув вещи ногой), выпроводил Рудковскую из дома.

"Мечты сбываются!", – подпел фигурист известной песне, поставленной на фон в видеоролике с семейным скандалом. Таким забавным образом знаменитые супруги решили развлечь подписчиков на карантине. Они обыграли известную сценку из мультфильма про Винни-Пуха, где Сова чихает, но не замечает или пытается скрыть сей факт. Такой сюжет крайне актуален для россиян, продолжающих страдать от последствий коронавирусной эпидемии.

"Дождались? В наше время лучше не чихать, а то можно остаться бездомной", – подписала развлекательный ролик Яна Рудковская.

Подписчики порадовались юмористическому контенту и поблагодарили звездную пару за веселое видео. "Насмешили!", "Ха-ха-ха, я не могу", "Актеры Больших и Малый нервно курят в углу", – расхваливают креативных супругов фанаты в "Инстаграме".

Отметим, Яна Рудковская резко повысила свою активность в соцсети. Девушка постоянно постит видеокодеки, проводит конкурсы и рекламирует различные товары. Интернет стал отличной площадкой для заработка звезд на карантине.