Драку Плющенко и Рудковской после скандала с травлей сына засняли на камеру

Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили окончательно покорить интернет-пространство. Приняв участие во всевозможных челленджах, супруги приступили к съемкам короткой истории. Они придумали сцену выяснения отношений.
По задумке, их сын Саша что-то говорит маме на ухо и указывает на отца. Яна явно недовольна тем. что услышала. Она начинает размахивать руками и задавать вопросы супругу. Далее Рудковская и Плющенко изображают драку. В этом время Саша стоит рядом и мило танцует.
Опубликовав отснятый материал в инстаграм-аккаунт, Яна Рудковская написала, что играть ссору ей было трудно, потому в реальной жизни такого не происходит.
Поклонники оценили творение звездной семейки. Они отметили, что Яна и Евгений – очень гармоничная пара. "Вашему тандему безмерного позитива", "На карантине и не такое может произойти", "Нам очень нравятся ваши видео", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко пообещали подать в суд на журналистов известного издания, которые опубликовали статью о заболевании Саши, ссылаясь на непроверенный источник. Вскоре после этого началась настоящая травля ребенка, поскольку многие СМИ растиражировали новость. Супруги назвали статью ложью и попросили немедленно ее удалить. Материал исчез с сайта спустя неделю.
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