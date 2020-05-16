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"Истерики на ровном месте": избалованные дети довели Бородину до бешенства

Фото: borodylia / Instagram
Ксения Бородина растит двух замечательных дочек – Марусю и Теону. Телеведущая старается вести себя строго с наследницами, но иногда все же потакает их желаниям.
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Ксения Бородина уверена – идти на поводу у детей нельзя, потому что в конечном итоге они будут манипулировать родителями. Недавно телеведущая высказалась насчет воспитания детей в целом. В своем инстаграм-аккаунте она написала, что не выносит избалованных отпрысков. Ксения возмущается, когда многие мамы начинают терпеть "истерики на ровном месте".

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Бородина напомнила другим родителям, что все зависит лишь от них, несмотря на то, что у всех детей характеры разные. Если взрослые начнут нормально воспитывать наследников, то в дальнейшем будут отдыхать, а не переживать из-за их выходок.

Телеведущая отметила, что ее дети никогда не капризничают, потому что растит их в строгости. Например, в магазинах наследницы Ксении не устраивают истерику, не позволяют себе хамство в адрес матери.

"Обращать внимание на плохое поведение очень легко. Плохое поведение само бросается в глаза. Игнорируйте поведение, которое вам не нравится.Хвалите поведение, которое вам нравится", – написала ведущая "Дома-2".

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Однако недавно Бородина все же пошла на поводу у дочек и разрешила им покрасить волосы в красный цвет. Телеведущая призналась, что девочки долго уговаривали ее сделать окрашивание.

Автор: 16 мая 2020, 13:34 Источник: Instagram
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