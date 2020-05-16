"Истерики на ровном месте": избалованные дети довели Бородину до бешенства

Ксения Бородина растит двух замечательных дочек – Марусю и Теону. Телеведущая старается вести себя строго с наследницами, но иногда все же потакает их желаниям.

Ксения Бородина уверена – идти на поводу у детей нельзя, потому что в конечном итоге они будут манипулировать родителями. Недавно телеведущая высказалась насчет воспитания детей в целом. В своем инстаграм-аккаунте она написала, что не выносит избалованных отпрысков. Ксения возмущается, когда многие мамы начинают терпеть "истерики на ровном месте".

Бородина напомнила другим родителям, что все зависит лишь от них, несмотря на то, что у всех детей характеры разные. Если взрослые начнут нормально воспитывать наследников, то в дальнейшем будут отдыхать, а не переживать из-за их выходок.

Телеведущая отметила, что ее дети никогда не капризничают, потому что растит их в строгости. Например, в магазинах наследницы Ксении не устраивают истерику, не позволяют себе хамство в адрес матери.

"Обращать внимание на плохое поведение очень легко. Плохое поведение само бросается в глаза. Игнорируйте поведение, которое вам не нравится.Хвалите поведение, которое вам нравится", – написала ведущая "Дома-2".

Однако недавно Бородина все же пошла на поводу у дочек и разрешила им покрасить волосы в красный цвет. Телеведущая призналась, что девочки долго уговаривали ее сделать окрашивание.