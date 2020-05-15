Бородина всласть поиздевалась над лицемерной Собчак

Последней участницей популярного ютуб-шоу была Екатерина Варнава. Юмористка пригласила журналистку в свою квартиру, которую снимает после расставания с парнем. Девушка с радостью показала ведущей гардеробные комнаты, продемонстрировала покупки и рассказала о любимых дизайнерах.
Ксения Собчак похвалила Екатерину Варнаву за чувство стиля и сделала комплимент ее предпочтениям в одежде. Также журналистка отметила, что мало кто из российских селебрити может похвастаться хорошим вкусом. Мол, даже при наличии денег большинство одевается, как с рынка.
Юмористка сразу возразила супруге Константина Богомолова. Звезда привела в пример подруг Ксении Собчак, мол, вот же у тебя перед глазами прекрасно одетые женщины. "Ну неправда! Нет, нет, неправда", – заверила журналистка.
Ксения Бородина опубликовала этот момент интервью в "Сторис" инстаграм-профиля. Ведущая шоу "Дом-2" посмеялась над лицемерием бывшей коллеги по съемочной площадке. "Когда ты хороший друг", – заметила артистка.
Стоит отметить, что девушки давно не ладят между собой. Они не упускают случая уколоть друг друга. Последний громкий скандал произошел после того, как Собчак неаккуратно высказалась по поводу измен супруга Бородиной.
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