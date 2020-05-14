Листья и крапива: Газмановы перешли на подножный корм во время кризиса

51-летняя супруга Олега Газманова Марина не грустит, находясь на карантине. Она ухаживает за садом и собирает первые его плоды. В своем инстаграм-аккаунте жена певца рассказала, что с приходом весны рацион семьи становится разнообразным, ведь они начинают использовать в пищу молодые листья липы и крапиву. Например, последний ингредиент отлично подойдет для супа.
Чай Газмановы пьют тоже необычный. Марина сорвала несколько веток черемухи, чтобы из соцветий заварить напиток. Супруга Олега Михайловича отметила, что чай получается очень ароматным, пахнет миндалем. Сейчас семейство ждет, когда вырастит щавель, чтобы его также можно было использовать в пищу.
Поклонники впечатались хозяйственностью автора публикации. Многие также отметили, что у Марины – талант писать тексты и описывать происходящее вокруг. "Читаешь ваши публикации и жить хочется", "Красота в глазах смотрящего ", "Картина художественная. Вкусная и с запахами живой природы", – написали фолловеры.
Напомним, недавно в Сети обсуждали повзрослевшую дочь Олега Газамнова. 16-летняя Марианна выглядит гораздо старше, считают пользователи "Инстаграма".
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