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Едва подросшая дочь Газманова удивительно постарела

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Юная Марианна родилась в браке знаменитого певца с его второй супругой – Мариной Муравьевой-Газмановой. Именно ей он посвятил свой легендарный хит "Единственная моя".
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Сейчас девушке 16 лет. Она активно ведет свою страницу в "Инстаграм" и регулярно делится с поклонниками эффектными фотографиями, а те в ответ осыпают девушку комплиментами. Но недавно наблюдатели начали замечать, что дочь Олега Газманова стала выглядеть гораздо старше своих лет.

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Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Это стало очевидным после публикации совместной фотографии Марианны с матерью, которую 51-летняя женщина разместила в своем инстаграм-аккаунте. На снимке мама и дочка выглядят ровесницами, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии фолловеров.

"Две подруги", "Как сестры", "Какие красавицы, подружки", – делились впечатлениями подписчики Марины.

Стоит отметить, что многие прочат дочери Олега Газманова сценическую карьеру. Однако сам певец настаивает, чтобы девушка сначала получила хорошее образование.

Недавно в социальных сетях прославился и 38-летний сын артиста. Родион Газманов, устав от расспросов фанатов о личной жизни, снялся сидящим у бассейна в обнимку с надувной женщиной. Он шуточно отметил, что она "немного переборщила с помадой".

11 мая 2020, 22:01 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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