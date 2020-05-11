Едва подросшая дочь Газманова удивительно постарела

Сейчас девушке 16 лет. Она активно ведет свою страницу в "Инстаграм" и регулярно делится с поклонниками эффектными фотографиями, а те в ответ осыпают девушку комплиментами. Но недавно наблюдатели начали замечать, что дочь Олега Газманова стала выглядеть гораздо старше своих лет.
Это стало очевидным после публикации совместной фотографии Марианны с матерью, которую 51-летняя женщина разместила в своем инстаграм-аккаунте. На снимке мама и дочка выглядят ровесницами, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии фолловеров.
"Две подруги", "Как сестры", "Какие красавицы, подружки", – делились впечатлениями подписчики Марины.
Стоит отметить, что многие прочат дочери Олега Газманова сценическую карьеру. Однако сам певец настаивает, чтобы девушка сначала получила хорошее образование.
Недавно в социальных сетях прославился и 38-летний сын артиста. Родион Газманов, устав от расспросов фанатов о личной жизни, снялся сидящим у бассейна в обнимку с надувной женщиной. Он шуточно отметил, что она "немного переборщила с помадой".
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