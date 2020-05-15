После сообщения о разводе Эмин Агаларов показал любимую женщину

Эмин Агаларов объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой после полутора лет брака. А теперь популярный певец и бизнесмен выложил видео, на котором запечатлен с любимой.

Прошло уже два дня с тех пор, как Эмин Агаларов объявил о расставании с моделью Аленой Гавриловой. Однако поклонники не унимаются, пытаясь осознать эту новость. Ведь супруги до последнего сохраняли видимость идеальной семьи, в которой все счастливы.

Влюбленные закатили грандиозную свадьбу 14 июля 2018 года, а вскоре стало известно, что Алена ждет ребенка от Эмина. 31 декабря у супругов родилась дочь, которую решили назвать необычным именем – Афина. Известие о разводе стало громом среди ясного неба. Причем не только для поклонников, но и представителей прессы.

Вероятно, чтобы несколько снизить градус ажиотажа, Эмин Агаларов решил обнародовать короткое видео, на котором запечатлен вместе с любимой дочкой. На ролике видно, как артист играет на белоснежном рояле, а девочка стоит рядом и пытается нажать на клавиши. Интересно, что лица малышки не видно. Ни Эмин, ни Алена предпочитают не показывать крошку, однако и не прячут ее. Пока Агаларов поет, глядя на дочку, та постепенно отходит от рояля.

Многочисленные подписчики пришли в восторг. Они рассыпались в комплиментах наследнице Эмина, причем сделали это не только простые поклонники, но и именитые коллеги, представители отечественного шоу-бизнеса. Например, шоумен Тимур Родригез, ведущая Первого канала Юлия Барановская и другие.

Отметим, что Эмин Агаларов уже состоял в официальном браке. Он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. От экс-супруги у него есть близнецы Али и Микаил. Мальчикам сейчас по десять лет. Кроме того, он по-отечески относится к пятилетней приемной дочери от Лейлы и воспитывает 11-летнего пасынка Рустама, которого его нынешняя жена родила от первого мужа – миллиардера Рустама Тарико.