"Не все получилось, как мы планировали": Эмин Агаларов объявил о разводе

40-летний Эмин Агаларов шокировал общественность печальной новостью. Он решил разорвать отношения с супругой. Об этом певец сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Певец и предприниматель Эмин Агаларов вместе с моделью Аленой Гавриловой в 2018 году отметили пышную свадьбу, пригласив в качестве гостей звезд шоу-бизнеса. Событие активно обсуждали в Сети и желали счастья молодым.

Возлюбленные много путешествовали, вместе посещали светские мероприятия, приковывая внимание к своим персонам. Эмин посвящал избраннице песни и неустанно благодарил ее за дочь Афину.

Однако семейному счастью Агаларова пришел конец. 13 мая певец выложил черно-белый свадебный снимок, под которым сообщил неприятную новость – он расстался с Аленой. Эмин поблагодарил ее за каждый прожитый вместе день. Назвал экс-избранницу невероятно добрым и особенным человеком. Следующим этапом для них, как отметил Агаларов, станет воспитание общего ребенка.

"Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", – написал Эмин.

Прокомментировать произошедшее поклонники не смогли, потому что певец ограничил эту функцию публикации. Однако с уверенностью можно сказать, что новость повергла их в шок, ведь семейный союз Агаларова и Гавриловой всегда был образцом для подражания.