"Мне очень больно и тяжело": жена Эмина Агаларова лишилась покоя после известия о разводе

Вечером 13 мая предприниматель опубликовал черно-белую свадебную фотографию. Эмин Агаларов поблагодарил супругу за каждый проведенный день вместе. "Ты невероятно добрый, особенный человек", – подчеркнул артист в личном микроблоге.
По его словам, в их жизни наступил важнейший этап – совместное воспитание ребенка. Эмин Агаларов пообещал пронести через всю жизнь чувство уважения к бывшей возлюбленной. Возможность комментирования этой записи предприниматель ограничил.
Обеспокоенные поклонники принялись расспрашивать о случившемся Алену Гаврилову. Модель попросила пользователей оставить ее в покое.
"Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения мамы…" – написала она на своей странице в "Инстаграм".
Напомним, что певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сыграли свадьбу в июле 2018 года. Церемонию посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Тимати, Зара. Событие встретило положительный отклик в Сети. Пользователи желали счастья паре.
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