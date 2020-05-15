Мороз на карантине переела вредной пищи

Знаменитость поведала в своем инстаграм-аккаунте, как изменился ее уклад жизни после появления проекта "Танцы со звездами". Она предстала с черными волосами.
Артистка рассказала, как поменялась ее жизнь с началом шоу. Свои последние полтора месяца она описала довольно красноречиво. "Танец, счастье, доверие, нервы, #doublewear, тонна съеденной пиццы и минус семь сантиметров в талии… Работаем дальше", – цитирует Дарью Мороз Пятый канал.
Многие удивились тому, как, переев вредной пищи, можно похудеть. Знаменитость не ответила на этот вопрос. Вместе с тем поклонники отметили, что актрисе идет образ жгучей брюнетки, и она выглядит очень свежо.
Ранее звезда сериала "Содержанки" рассказывала, что, сложись ее жизнь иначе, она могла бы добиться успеха в спорте. Актриса жалеет, что ранее не училась танцам. Теперь благодаря упорным тренировкам Дарья Мороз наверстывает упущенное.
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