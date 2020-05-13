"В институте меня считали кривой, косой": высокомерная Мороз наверстывает упущенное

Номера для проекта актриса репетирует с полной самоотдачей. Дарья Мороз и ее партнер тренируются ежедневно по пять часов.
Звезда сериала "Содержанки" подчеркнула, что в профессиональном плане ей везет. Судьба всегда была благосклонна к артистке. Тем не менее знаменитость на фортуну особо не рассчитывает. Дарья понимает, что добиться успеха в работе можно только упорным трудом.
Мороз всегда ставит себе высокую планку. Звезда сериала "Содержанки" не скрывает, что наделена таким качеством, как амбициозность. "Это многих пугает, мне часто ставят в претензию: "Ты такая сильная, высокомерная…" – отмечает Дарья.
По словам артистки, без этой черты характера в актерской профессии делать нечего. Также знаменитость считает, что нужно уметь держать лицо, поэтому свою ранимость она показывает только близким.
Звезда сериала "Содержанки" сильна не только духом, но и телом. По словам Мороз, сложись ее жизнь иначе, она могла бы добиться успеха в спорте. Актриса жалеет, что ранее не училась танцам. "В институте меня считали кривой, косой – мол, я плохо танцую. А я очень люблю танцевать!" - поведала артистка.
Теперь благодаря упорным тренировкам Мороз наверстывает упущенное. Знаменитость любит чувствовать свое тело, ощущать, что оно готово на подвиги. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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