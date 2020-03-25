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Сериалы

Дарья Мороз отказалась содержать альфонса ради удовольствия

Дарья Мороз. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Дарья Мороз призналась, что практически все драгоценные украшения купила себе сама. По словам звезды сериала "Содержанки", так она всегда получает только то, что нравится.
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Выбор ювелирных изделий доставляет Дарье удовольствие. Мороз не считает, что украшения можно получать только в дар от кавалера.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

По мнению звезды сериала "Содержанки", женщины в России старомодны – они считают, что рядом обязательно должен быть сильный и богатый мужчина, на фоне которого можно быть слабой. Между тем в реальности все наоборот. "Думаю, сейчас настоящих мужчин, в книжном понимании, очень мало", – рассудила Дарья.

Большинство представительниц слабого пола во многом самостоятельны. В Москве, например, дамы давно сами балуют себя драгоценностями, в то время как жительницы регионов все еще ждут их от мужей и любовников. Мороз уверена: чтобы быть уравновешенной, красивой и успешной, необязательно иметь мужчину рядом, надо просто-напросто работать над собой.

Звезда сериала "Содержанки" подчеркнула, что никогда не будет терпеть альфонса. "Сказать, что я готова содержать мужчину ради собственного удовольствия... Думаю, нет", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда". Дарью Мороз всегда интересовали только те ухажеры, которые смогли в своей жизни хоть чего-нибудь добиться. Размер заработной платы кавалера артистку интересует меньше всего. "Хочется вдохновляться мужчиной, который чуть больше по личностным качествам, чем ты сама. Тогда хочется быть с ним и идти за ним", – поделилась знаменитость.

Автор: 25 марта 2020, 10:59

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