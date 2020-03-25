Дарья Мороз отказалась содержать альфонса ради удовольствия

Актриса Дарья Мороз призналась, что практически все драгоценные украшения купила себе сама. По словам звезды сериала "Содержанки", так она всегда получает только то, что нравится.

Выбор ювелирных изделий доставляет Дарье удовольствие. Мороз не считает, что украшения можно получать только в дар от кавалера.

По мнению звезды сериала "Содержанки", женщины в России старомодны – они считают, что рядом обязательно должен быть сильный и богатый мужчина, на фоне которого можно быть слабой. Между тем в реальности все наоборот. "Думаю, сейчас настоящих мужчин, в книжном понимании, очень мало", – рассудила Дарья.

Большинство представительниц слабого пола во многом самостоятельны. В Москве, например, дамы давно сами балуют себя драгоценностями, в то время как жительницы регионов все еще ждут их от мужей и любовников. Мороз уверена: чтобы быть уравновешенной, красивой и успешной, необязательно иметь мужчину рядом, надо просто-напросто работать над собой.

Звезда сериала "Содержанки" подчеркнула, что никогда не будет терпеть альфонса. "Сказать, что я готова содержать мужчину ради собственного удовольствия... Думаю, нет", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда". Дарью Мороз всегда интересовали только те ухажеры, которые смогли в своей жизни хоть чего-нибудь добиться. Размер заработной платы кавалера артистку интересует меньше всего. "Хочется вдохновляться мужчиной, который чуть больше по личностным качествам, чем ты сама. Тогда хочется быть с ним и идти за ним", – поделилась знаменитость.