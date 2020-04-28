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Фото: Пресс-служба телеканала "Россия" Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
Фото: Пресс-служба телеканала "Россия" Фото: Пресс-служба телеканала "Россия" Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"

Вернувшаяся Дарья Мороз сразила наповал эффектным видом

Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
В Москве прошли съемки четвертого выпуска развлекательного шоу "Танцы со звездами". В проект вернулась актриса Дарья Мороз.
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Дарья Мороз и ее партнер Святослав Герасимов покинули шоу по итогам голосования зрителей. Для многих это стало шоком. Не смог скрыть огорчения даже ведущий передачи Андрей Малахов. Позже в своем шоу "Прямой эфир" он обратился к зрителям с вопросом, надо ли вернуть Дарью Мороз в "Танцы со звездами", и 97,7% проголосовали за ее возвращение.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

В распоряжении СМИ оказались фото со съемок нового выпуска развлекательного шоу. Дарья Мороз предстала перед зрителями и судьями в эффектном красном платье, с элегантной прической и ярким макияжем.

Фото: Пресс-служба телеканала

В проекте отметилась и ее коллега, популярная актриса Мария Порошина. На сей раз мать пятерых детей выбрала белоснежный наряд и, вероятно, парик. Кстати, после рождения сына артистка сменила блонд на темный оттенок. Ранее в интервью Порошина призналась, что согласилась участвовать в проекте "Танцы со звездами", чтобы похудеть после родов. Актриса сообщила, что уже добилась результатов, однако тренировки ее выматывают.

Фото: Пресс-служба телеканала

В нынешнем сезоне шоу принимает участие известный танцор Евгений Папунаишвили. Его партнершей стала актриса Мария Ивакова. В кулуарах утверждают, что танцору неизменно дают перспективных партнерш, которых тот нередко приводит к победе. В любом случае Папунаишвили – один из самых ярких и заметных участников "Танцев со звездами".

Фото: Пресс-служба телеканала

В новом выпуске приняла участие и актриса Екатерина Варнава. В предыдущий раз юмористка танцевала, будучи сильно травмированной. Актриса поскользнулась на ровном месте и повредила связки. И все равно Екатерина Варнава вместе с партнером Денисом Тагинцевым вышла на паркет. Член жюри, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе признался, что без слез не мог смотреть на артистку. Судя по фото, состояние Варнавы позволило ей продолжить участвовать в проекте.

Фото: Пресс-служба телеканала

В этом году шоу "Танцы со звездами" претерпело значительные изменения. В жюри больше нет победителя международных и всесоюзных соревнований, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Станислава Попова, а роль ведущего вместо Максима Галкина досталась Андрею Малахову.

Автор: 28 апреля 2020, 09:25

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