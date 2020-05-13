Собчак раскрыла тайну своего брака с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов в браке больше года. Скандально известная телеведущая решила раскрыть секрет их отношений.

С сентября 2019 года Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Говорят, ради него гламурная блондинка бросила предыдущего мужа, актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона. По слухам, телеведущая увлеклась режиссером и начала с ним отношения, еще будучи в браке. Причем когда муж об этом узнал, то до последнего делал вид, что у них с женой все в порядке.

После развода Максим Виторган утешился в объятиях молодой коллеги, актрисы Нино Нинидзе, а Ксения Собчак счастлива с Константином Богомоловым. В прямом эфире в социальной сети "Инстаграм" скандально известная телеведущая раскрыла секрет своего брака с режиссером. Так, по ее словам, у них с Константином раздельный бюджет. "У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня – свои", – отметила Ксения Собчак.

По ее словам, у них есть и общие траты, например, они вместе покупают что-то для дома. "В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько – он", – объяснила свою позицию телеведущая.

Интересно, что у Ксении Собчак есть финансовый помощник. Этот человек следит за ее деньгами, советует, куда вкладывать средства. По признанию самой гламурной блондинки, у нее отсутствует предпринимательская жилка. Ей проще зарабатывать творчеством, чем разбираться в тонкостях бизнес-стратегий.

Ксения Собчак родилась в небедной семье, поэтому с пеленок привыкла к роскошной жизни. Однако она прекрасно понимает, что ее шикарный образ жизни многим поперек горла. Ксения Собчак объяснила: "У нас такая страна – не любят дорогие машины, дорогую одежду. Страна бедная, поэтому людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это. Но мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться – не выпячивать, но гордиться".