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"Снимаем публикацию": скандал с сыном Плющенко получил неожиданное продолжение

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Президент "Херст Шкулев Паблишинг" Виктор Шкулева сделал важное заявление по поводу резонансной публикации о наследнике Евгения Плющенко в издании StarHit.ru. Он принес свои извинения.
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Шкулев отметил, что группа компаний Hearst Shkulev более 25 лет работает на российском медиарынке и имеет огромную армию уникальных пользователей и читателей. Он считает недопустимым вмешательство в редакционную политику СМИ, которые входят в их группу. Однако в случае с нашумевшей статьей, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, медиаменеджер не смог остаться в стороне.

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Шкулев заявил, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. "В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере", – высказался он.

В связи с этим президент "Херст Шкулев Паблишинг", принял важное и ответственное решение. В связи с ним скандал с семьей Евгения Плющенко принял неожиданный поворот.

"Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации", – заявил медиаменеджер. От лица редакции StarHit.ru и от себя лично он принес искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Ранее супруга фигуриста призналась, что никак не может прийти в себя после того, как дружественное ей СМИ обнародовало данные о вероятном психическом расстройстве у ее семилетнего сына. Она дала понять, что дойдет до Международного суда по правам ребенка в Гааге, до Европейского суда по правам человека.

Автор: 11 мая 2020, 16:31 Источник: Hearst-shkulev-media ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ИМХО
Ответить
Снять скандальную публикацию в данном случае мало.
Надо снять главного редактора Анастасию Ананьину.
Чтобы впредь неповадно было настолько грубо нарушать нормы журналистской этики.
Гость
Ответить
Мудрый человек правильно поступил. Плющенко Е. национальное достояние России.
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