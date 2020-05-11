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Шоу-бизнес

"Человек-невидимка": Рудковская угрожает хореографу за высказывания о ее семье

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выяснилось, что у Рудковской и Плющенко есть еще один недоброжелатель. Продюсер не смогла не оставить без внимания его скандальные слова.
прочитано 469 раз

Яна Рудковская не устает отбиваться от нападок нерадивых журналистов и недоброжелателей. Не успел утихнуть скандал, связанный с лжедиагнозом семилетнему Саше Плющенко, как на семейство обрушилась новое несчастье. В Сети появилось интервью хореографа Алексея Железнякова, который прокомментировал ситуацию, связанную с уходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к супругу Яны Евгению Плющенко. Железняков уверен, что фигурист переманил спортсменку к себе. "Слово "порядочность" здесь не применимо от слова совсем", – сказал он порталу "Спорт-Экспресс".

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Продюсер не смогла смолчать. В своем телеграм-канале Рудковская объяснила, что этот молодой человек раньше работал на подтанцовке у Димы Билана. Железнов был в коллективе недолго, его выгнали якобы за профнепригодность. После этого Алексей несколько раз нелестно отзывался о семействе продюсера. Яна назвала хореографа "человеком-невидимкой", который неожиданно возникает в пространстве и говорит слова, над которыми смеется "весь мир фигурного катания".

Она пообещала Железнову вспомнить, за что на самом деле он был уволен. Продюсер будет вынуждена рассказать правду, если хореограф продолжит "нападать" на ее семью.

Автор: 11 мая 2020, 12:23 Источник: Telegram-канал "Голубь Мира"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Автор начал писать о Железнякове, а закончил о Железнове. Небрежность. А Яна известная скандалистка, а что она умеет сама? Танцевать, писать музыку, петь? Железняков программы фигуристам ставит, которые выигрывают крупные международные соревнования. А Яна умеет деньги делать интригами и склоками. Вряд ли бы Тутберидзе профнепригодного в свою команду взяла. Провинциально и базарно оскорблять человека за то, что он высказал своё мнение Никто над ним не смеётся кроме Рудковских.
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