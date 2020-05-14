Избитую Башаровым Архарову призывают извиниться перед актером

Пока Екатерина Шевыркова рассказывает о нелегких отношений с Маратом Башаровым в эфире программы "Прямой эфир", другие жены актера обсуждают то же самое в "Пусть говорят". Ведь семейная драма снова на слуху у общественности.

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