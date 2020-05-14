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Избитую Башаровым Архарову призывают извиниться перед актером

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока Екатерина Шевыркова рассказывает о нелегких отношений с Маратом Башаровым в эфире программы "Прямой эфир", другие жены актера обсуждают то же самое в "Пусть говорят". Ведь семейная драма снова на слуху у общественности.
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Вторая жена Марата Башарова Екатерина Архарова пришла на Первый канал, чтобы рассказать, что с ней вытворял экс-супруг. Актриса показала чудовищные снимки своего лица с синяками и отеками, тем самым доказала, что актер ее жестко избивал, находясь в нетрезвом виде.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

 Екатерина Владимировна Архарова (Копнина)

Екатерина Владимировна Архарова (Копнина) актриса

Сам Марат уже давно признался в содеянном, но пояснил, что Екатерина тоже часто напивалась и становилась неуправляемой. Мол, иногда Архарова получала за дело. Женщина, разумеется, категорически отрицает обвинения бывшего мужа. Она заявила, что может обратиться в суд и наказать Башарова за нанесенным им травмы.

Пока общественность пребывает в шоке от новых подробностей семейной жизни Марата, первая супруга актера Елизавета Круцко вызвалась его защищать. Она требует, чтобы Екатерина тоже извинилась перед Башаровым.

"Не может такого быть, чтобы все в одну секунду поверили Кате и сразу очернили Марата", – сказала Круцко.

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Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya)

Вспоминая о том времени, Архарова едва сдерживает слезы. Актриса призналась, что была убита физически и морально. Женщина посещала психотерапевта и употребляла транквилизаторы, чтобы перенести боль. Отпустить пережитое она не могла еще долго. Находясь в отношениях с новыми мужчинами, Екатерина видела в них агрессоров.

Сейчас Архарова замужем за ресторатором Артемом Ильясовым. Она по-настоящему счастлива рядом с ним. В прошлом году у супругов родился сын.

Автор: 14 мая 2020, 20:25 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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