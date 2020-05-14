Избитую Башаровым Архарову призывают извиниться перед актером

Вторая жена Марата Башарова Екатерина Архарова пришла на Первый канал, чтобы рассказать, что с ней вытворял экс-супруг. Актриса показала чудовищные снимки своего лица с синяками и отеками, тем самым доказала, что актер ее жестко избивал, находясь в нетрезвом виде.
Сам Марат уже давно признался в содеянном, но пояснил, что Екатерина тоже часто напивалась и становилась неуправляемой. Мол, иногда Архарова получала за дело. Женщина, разумеется, категорически отрицает обвинения бывшего мужа. Она заявила, что может обратиться в суд и наказать Башарова за нанесенным им травмы.
Пока общественность пребывает в шоке от новых подробностей семейной жизни Марата, первая супруга актера Елизавета Круцко вызвалась его защищать. Она требует, чтобы Екатерина тоже извинилась перед Башаровым.
"Не может такого быть, чтобы все в одну секунду поверили Кате и сразу очернили Марата", – сказала Круцко.
Вспоминая о том времени, Архарова едва сдерживает слезы. Актриса призналась, что была убита физически и морально. Женщина посещала психотерапевта и употребляла транквилизаторы, чтобы перенести боль. Отпустить пережитое она не могла еще долго. Находясь в отношениях с новыми мужчинами, Екатерина видела в них агрессоров.
Сейчас Архарова замужем за ресторатором Артемом Ильясовым. Она по-настоящему счастлива рядом с ним. В прошлом году у супругов родился сын.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Жара убивает в коронавирус