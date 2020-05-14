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Марат Башаров схватил за горло беременную подругу

Марат Башаров. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая жена дала первое откровенное интервью о Марате Башарове. Елизавета Шевыркова прервала молчание и рассказала, какие ужасы пережила рядом с актером, у которого серьезные проблемы с алкоголем.
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Елизавета Шевыркова пришла на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Она призналась, что стала жертвой насилия со стороны Марата Башарова несколько лет назад, когда ждала от него ребенка. По словам Лизы, он всегда психологически подавлял ее.

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Марат Алимжанович Башаров актер

"Ты такая, ты сякая, ты забеременела – теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую..." Мне хотелось верить, что это пьяный бред, потому что наутро он говорил, что никого роднее дочери Амели, меня и будущего малыша у него нет", – рассказала Шевыркова.

Однажды словесные угрозы перешли в действия. "Когда все это началось в очередной раз, я взяла с полки стакан воды и облила его. Это было роковой ошибкой. Он начал душить", – вспомнила Елизавета. Спастись удалось благодаря тому, что она оказалась лежащей на двух кроватях – они разъехались, образовалась щель, и Лиза провалилась. Затем она сбежала в другую комнату.

После этого Шевыркова долго не разговаривала с Башаровым, но ему все же удалось вымолить прощение. Однако сразу после того, как у них родился Марсель, Марат продолжил поднимать на нее руку. Сначала он в порыве ярости сломал Елизавете палец на глазах у сына, а потом и нос.

Тогда она поняла, что надо спасаться, и ушла. "Когда он трезвый – хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя – Игорь Леонидович. Говорил: "Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу", – сообщила Елизавета.

Шевыркова прокомментировала и резонансный ролик, который обнародовал Башаров. На записи видно, как она приехала забирать сына к бывшему мужу. По голосу во время телефонного разговора Елизавета поняла, что тот нетрезв.

"Я больше не оставляю с ним Марселя. Понимаю, что это просто опасно. Кто знает, что он сделает? Я ему всегда говорила, что он может видеть сына, но только трезвым. Он соблюдал это правило, но в итоге сорвался", – с горечью отметила Шевыркова.

Елизавета предпринимала попытки спасти артиста от пагубной привычки. Он несколько раз кодировался, но в последний раз категорически отказался. Шевыркова дала понять, что возвращаться к Башарову не собирается. В заключение она обратилась к бывшему мужу с просьбой перестать пить и стать хорошим отцом для их сына.

Автор: 14 мая 2020, 10:43 Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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