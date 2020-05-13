"Выливается поток грязи": Шевыркова указала Малахову на истинное лицо Башарова

Экс-супруга актера Марата Башарова излила душу шоумену Андрею Малахову. В ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" Елизавета Шевыркова дала большое интервью.

Звезда театра и кино Марат Башаров не раз становился участником публичных скандалов. В 2014 году стало известно, что артист избил супругу Екатерину Архарову. В 2018-м от рук знаменитости пострадала его следующая жена Елизавета Шевыркова.

Елизавета попала в больницу с переломом носа. О случившемся тут же узнали СМИ. Поднялась шумиха, поклонники осуждали артиста. Спустя несколько месяцев Шевыркова и Башаров развелись.

К сожалению ситуация себя не исчерпала. В конце апреля 2020 года Марат Башаров сделал в личном микроблоге ряд публикаций. В них он оскорблял Елизавету Шевыркову. Также актер обнародовал видеозаписи, на которых он ругается с экс-супругой на глазах их общего трехлетнего сына. Интересно, что в интервью шоумену Борису Корчевникову, которое вышло в эфир сравнительно недавно, актер, наоборот, превозносил бывшую. В студии шоу Марат говорил, что Елизавета вытащила его из грязи.

Сама Шевыркова отмечает, что не знает Башарова, хоть и была рядом с ним несколько лет. "Когда он трезвый, мне хочется верить, что он настоящий. Но не надо забывать, что он прекрасный актер. Сейчас, видимо, его злит, что я не возвращаюсь к нему. Оставаясь с собой наедине, выпивая, выливается поток сознания, грязи в мою сторону", – сказала она Малахову.

Елизавета Шевыркова поведала, что первое время после знакомства Марат Башаров вел себя идеально. Сейчас женщина понимает, что артист сдерживал внутренних демонов.

"Сначала это было как в сказке. Все было наполнено любовью, заботой, вниманием. Он держал себя. Он, даже когда выпивал, держал себя в руках", – подчеркнула бывшая избранница знаменитости.

Елизавета отметила, что Башаров обожает делать широкие жесты на публику. Шевыркова не знает, стоит ли верить возвышенным речам, которые ее экс-муж произносит в различных интервью.