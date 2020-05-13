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Шоу-бизнес

"Выливается поток грязи": Шевыркова указала Малахову на истинное лицо Башарова

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-супруга актера Марата Башарова излила душу шоумену Андрею Малахову. В ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" Елизавета Шевыркова дала большое интервью.
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Звезда театра и кино Марат Башаров не раз становился участником публичных скандалов. В 2014 году стало известно, что артист избил супругу Екатерину Архарову. В 2018-м от рук знаменитости пострадала его следующая жена Елизавета Шевыркова.

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Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Елизавета попала в больницу с переломом носа. О случившемся тут же узнали СМИ. Поднялась шумиха, поклонники осуждали артиста. Спустя несколько месяцев Шевыркова и Башаров развелись.

К сожалению ситуация себя не исчерпала. В конце апреля 2020 года Марат Башаров сделал в личном микроблоге ряд публикаций. В них он оскорблял Елизавету Шевыркову. Также актер обнародовал видеозаписи, на которых он ругается с экс-супругой на глазах их общего трехлетнего сына. Интересно, что в интервью шоумену Борису Корчевникову, которое вышло в эфир сравнительно недавно, актер, наоборот, превозносил бывшую. В студии шоу Марат говорил, что Елизавета вытащила его из грязи.

Сама Шевыркова отмечает, что не знает Башарова, хоть и была рядом с ним несколько лет. "Когда он трезвый, мне хочется верить, что он настоящий. Но не надо забывать, что он прекрасный актер. Сейчас, видимо, его злит, что я не возвращаюсь к нему. Оставаясь с собой наедине, выпивая, выливается поток сознания, грязи в мою сторону", – сказала она Малахову.

Елизавета Шевыркова поведала, что первое время после знакомства Марат Башаров вел себя идеально. Сейчас женщина понимает, что артист сдерживал внутренних демонов.

"Сначала это было как в сказке. Все было наполнено любовью, заботой, вниманием. Он держал себя. Он, даже когда выпивал, держал себя в руках", – подчеркнула бывшая избранница знаменитости.

Елизавета отметила, что Башаров обожает делать широкие жесты на публику. Шевыркова не знает, стоит ли верить возвышенным речам, которые ее экс-муж произносит в различных интервью.

Автор: 13 мая 2020, 16:09 Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ей не нужно топить его дальше. Закончатся его заработки - на что она сына содержать будет? А квартплату за огромную квартиру как платить собирается? А на алименты в 30 руб она не хочет пожить? Тут нужно искать компромисс. Когда он трезвый - он поднимает руку? Пусть ампулу вошьет. Может, смогут мирно общаться? Ради сына. И какой бы ни был Башаров, он много дал Елизавете. Квартиру ей отписал, чтобы не посадила? Заведет другую семью, резко сократит выплаты. Или он привирает, что отписал огромную квартиру, оплачивает ЖКХ + алименты 140 тыс?
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