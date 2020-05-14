Как в русском кабаке: утро в замке Пугачевой и Галкина началось с вакханалии

Знаменитое семейство проводит карантин в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети целыми днями наслаждаются обществом друг друга.
С утра двойняшки любят устраивать для родителей театр импровизации. Иногда домашние концерты Лизы и Гарри выходят из-под контроля и номера детей превращаются в простое баловство.
Шалости наследников Примадонны попали на видео. Максим Галкин запечатлел, как зажигают его отпрыски. В кадре Лиза пляшет на сцене, а Гарри стоит рядом с синтезатором. В какой-то момент мальчик так загорается происходящим, что одной ногой встает на стул, а другую ставит на музыкальный инструмент. Затем он начинает громко петь.
За вакханалией в исполнении детей наблюдала Алла Борисовна. В ролике отчетливо слышен смех Примадонны.
"Шел незнамо какой день самоизоляции…" - прокомментировал видео Максим Галкин. Комик отметил, что утром в его доме теперь происходит то, что в русских кабаках начинается только вечером. Артист подчеркнул, что Лиза и Гарри обошлись без помощи режиссера.
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