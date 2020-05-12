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"Маски будут неотъемлемой частью": Солнцев и Чехова предсказали будущее после коронавируса

Рустам Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мир медленно выходит с карантина. В России также решили постепенно ослаблять режим самоизоляции – 12 мая заработали многие предприятия. Звезды рассказали, как они живут в период ограничений и какие выводы сделали за время пандемии.
прочитано 316 раз

Блогер и бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев видит два возможных сценария развития событий после коронавируса. Как отметил шоумен, в первом случае люди будут еще долго избегать массовых мероприятий в страхе заразиться. При втором варианте все пройдет с точностью наоборот: народ так истоскуется по свободе, что будет ходить "на все на свете". "Но думаю, что маски будут нашей неотъемлемой частью", – добавил артист.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Он признался, что не соблюдает предписания: "Это бред, но я рискую здоровьем питомца и своим тоже..." Рустам Солнцев старается подолгу гулять по Москве с собакой – дома сидеть невозможно. Артист сочувствует тем, кто заперт в небольших квартирах.

Анфиса Чехова тоже не соблюдает карантин в идеале – она иногда встречается с друзьями и возит сына к отцу. Она решила не носить маски, так как считает это "бестолковой историей". Правда, старается держать социальную дистанцию, когда выезжает по рабочим вопросам.

Артистка надеется, что карантин позволил многим переосмыслить жизнь. Сама Чехова уже несколько лет занимается переоценкой ценностей, поэтому для решения внутренних конфликтов самоизоляция ей была не нужна. "От тебя ничего не зависит, все решают обстоятельства", – философствует женщина.

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Звезда не следит тем, какие льготы положены народу. Актриса считает себя аполитичной – ей ничего не предлагают, она ничего не просит. "Я в своей жизни видела и дефолты, и кризисы, и все пережила", – заявила Чехова.

А вот для Елены Летучей наступило золотое время. Женщина счастлива, что может спокойно побыть дома. Как призналась знаменитость, она наконец-то чувствует себя хранительницей очага.

Телеведущая отметила, что единственная льгота, которая ей была предоставлена, – снижение арендной платы. Правда, уверена звезда, это произошло лишь потому, что она Елена Летучая.

Автор: 12 мая 2020, 14:52 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
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Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке

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