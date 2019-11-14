Стало известно о тяжелом состоянии Марии Максаковой

Мария Максакова победила в суде своего молодого мужа Далхата Халаева, с которым оформила отношения летом прошлого года. С супругом оперная дива боролась из-за апартаментов в элитном ЖК на Краснопресненской набережной. Пресненский суд удовлетворил два иска Марии Максаковой и признал незаконной сделку, из-за которой артистка лишилась недвижимости.
Отметим, что странные манипуляции с квартирой певицы стоимостью более 100 миллионов рублей начались вскоре после того, как Мария и Далхат поженились. Максакова выписала доверенность на адвоката Магомеда Евлоева. Документ давал тому право распоряжаться недвижимостью певицы, в частности, той самой семикомнатной квартирой в жилом комплексе с видом на Белый дом.
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