"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице

Мария Максакова не поддерживает отношения со своей свекровью Людмилой Николаевной Вороненковой. Более того, оперная дива не хочет, чтобы с ней общался и ее сын Иван.

Дениса Вороненкова не стало два года назад. С тех пор его вдова Мария Максакова воспитывает их сына Ивана в одиночестве. Впрочем, вскоре после смерти Дениса активизировалась его мать Людмила Николаевна. Женщина мечтает увидеть внука и регулярно с ним общаться. Однако Мария Максакова, по словам Вороненковой, всячески этому препятствует. Сама оперная певица объясняет, что ей не нравятся съемки Людмилы Николаевны в различных шоу, где та якобы не в лучшем виде выставляет своего покойного сына.

Мария Максакова не раз говорила о том, что у Людмилы Николаевны и Дениса были натянутые отношения. Якобы тот даже не хотел с ней общаться, хотя сама Маша настаивала на их сближении. Но после того, как Вороненкова стала сниматься в различных шоу скандального характера, то и Максакова изменила к ней отношение.

"Вы всем говорите, что хотите видеться с внуком. А ему это надо, как думаете? Мой сын не нуждается в общении с бабушкой-алкоголичкой, которая продает собственного сына и ругает его на каждой программе", – обратилась к родственнице Мария Максакова.

Интересно, что ранее в ток-шоу Людмила Вороненкова сама называла невестку алкоголичкой и даже намекала на ее пристрастие к запрещенным препаратам. Отметим, что ни одна из женщин документально не подтвердили своей правоты, поэтому пока все ограничивается лишь словесными претензиями.

Зато Мария Максакова готова показать свекрови шрамы после операции, когда у нее случился выкидыш в результате стресса несколько лет назад. Это произошло, когда артистка уже была замужем за Денисом Вороненковым и они жили еще в Москве. Марию Максакову крайне обидели слова Людмилы Николаевны, что якобы ее сын женился по расчету.

Будто бы Денис уже тогда впутался в опасную игру, и гарантом безопасности будто бы выступала именно Мария Максакова. "Как сына буду всю жизнь его любить, но как человека нет. Он негодяй, который плохо поступал с другими, поэтому получил пулю", – объявила Людмила Вороненкова.