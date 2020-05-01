Любовь Толкалина позволила заглянуть под юбку

Актриса продемонстрировала стройные ножки. 42-летняя Любовь Толкалина выглядит намного моложе своих лет.

Экс-супруга Егора Кончаловского обладает хрупкой и пластичной фигурой. Чтобы сохранить молодость и красоту Любовь Толкалина старается правильно питаться.

Говоря о стройности, артистка вспоминает слова знаменитой Людмилы Гурченко, которая утверждала, что тело – не гармонь: "похудею-потолстею". Любовь стремиться всегда быть в форме и много времени уделяет спорту. Особенно знаменитость любит йогу.

Результатами тренировок Любовь Толкалина часто делится в личном "Инстаграм". Артистка с удовольствием демонстрирует подтянутое тело. Так, например, на одной из свежих публикаций знаменитость позволила поклонникам заглянуть к ней под юбку: она показала крепкие бедра.

"Мир, Труд, Май да пребудет с нами!!! Но где то потерялось тепло! А вот и нет, оно есть всегда– оно внутри! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Любовь Толкалина. Артистка подчеркнула, что кадр сделан в Ватикане.

Поклонники по достоинству оценили нежный образ актрисы. "Ты как всегда прекрасна🌺", "У вас дождь? В москве солнце во все голубое небо!", "Очень красиво, спасибо за такое фото!!!", "Просто воплощение красоты и женственности 💐👍!", "💞💞Очень трогательно, нежно, очаровательно!", "Самое место для демонстрации красивых ножек и попок)) пусть знают, что мы думаем о вечных ценностях", – отмечали фанаты Любови Толкалиной.