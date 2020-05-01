Кудрявцева нанесла сокрушительный удар оскорбившему ее Разину

Последней каплей стал прошлогодний пост продюсера "Ласкового мая", где он вспомнил, что в 1990-х годах во время гастролей участники группы вызвали девушек легкого поведения. По его словам, среди приглашенных оказалась и Лера Кудрявцева.
Заявление Андрея Разина возмутило телеведущую, и она решила подать на обидчика в суд. По данным телеграм-канала MASH, Лера Кудрявцева требует от продюсера 2,5 миллиона рублей. Пострадала и крупная газета, опубликовавшая пост менеджера "Ласкового мая", – телеведущая собирается взыскать с нее 500 тысяч рублей.
О своем намерении подать в суд на Андрея Разина звезда рассказала еще в феврале этого года в эфире ютуб-шоу "Алена, блин". Тогда Лера Кудрявцева назвала слова продюсера "чудовищной ложью". "Эту ложь очень многие хотят принять за правду", – подчеркнула знаменитость.
Сам музыкальный менеджер отметил, что у него есть компромат на Леру Кудрявцеву. Продюсер "Ласкового мая" пригрозил возобновить ранее приостановленное уголовное дело в отношении звезды, если она подаст на него в суд. "Она ползала передо мной на коленях и умоляла, чтобы я не давал делу ход", – цитирует Андрея Разина StarHit.
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