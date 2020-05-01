Кудрявцева нанесла сокрушительный удар оскорбившему ее Разину

Лера Кудрявцева и Андрей Разин враждуют много лет. Они поочередно оскорбляют друг друга и раскрывают новые детали конфликта. Однако терпению телеведущей пришел конец. Она решила нанести сокрушительный удар своему оппоненту.

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