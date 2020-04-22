Нелюбовь сближает: Бузова и Кудрявцева сдружились против Собчак

Некоторое время назад между женщинами чувствовалось напряжение. Ольгу Бузову позвали провести премию МУЗ ТВ, хотя долгие годы правила бал только Лера Кудрявцева. По сути, одну заменили второй без предупреждения.

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