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"Люлей получал": Кудрявцева ахнула от грязных подробностей жизни знаменитого актера

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Марат Башаров стал гостем шоу "Секрет на миллион" на НТВ с Лерой Кудрявцевой. В частности, артист подробно рассказал о романе с фигуристкой Татьяной Навкой.
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Пара познакомилась в конце 2000-х годов во время съемок ледового шоу. По словам Башарова, отношения с фигуристкой у них развивались по нарастающей. Влюбившись, они оба решили уйти от своих избранников, чтобы соединить свои жизни.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Роман с Навкой у актера длился около двух лет, а затем они решили разойтись. Артист признался, что в тот период они много гастролировали и часто переезжали. Их сплачивала общая работа. Когда это закончилось, Башаров и Навка поняли, что им придется расстаться, несмотря любовь.

По словам артиста, во время романа с фигуристкой тяжелее всего было его гражданской жене Елизавете Круцко. Женщина ревновала и устраивала истерики. Марат Башаров раскрыл грязные подробности того периода жизни. Так, Куцко запирала его дома, а он убегал от нее по гаражу. "Люлей получал", – признался артист. Лера Кудрявцева была шокирована такими откровениями.

Елизавета Круцко призналась, что и вправду не отпускала любимого из дома. "Хотела дать Татьяне Навке коньками по башке", – поделилась женщина. Ради любимого она и сама начала даже заниматься фигурным катанием, но поняла, что это не ее призвание.

Примечательно, что несмотря ни на что, Круцко осталась директором Башарова. Актер рассказал Лере Кудрявцевой, что спустя несколько лет женщина вышла замуж за друга Марата Сергея.

Автор: 26 апреля 2020, 11:35
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Как менялась Лера Кудрявцева

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