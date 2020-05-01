"И дочка переболела": отец Фриске удивлен результатом теста на коронавирус

Родитель умершей вокалистки был уверен, что уже переболел опасной заразой. Глава семейства Фриске отправился в клинику, чтобы сдать кровь и помочь тем, кто заразился. Между тем врачи выяснили, что Владимир Борисович, к счастью, с уханьской инфекцией не сталкивался.
"Я чувствую, что я переболел. Мой друг, который был со мной, тоже переболел, и дочка переболела, – признался Владимир Фриске.
По словам отца певицы, как-то ночью ему стало плохо. Температура поднялась почти до 40. Легкие пожилого мужчины раздирал кашель, который не прекращался. Спустя время организм Фриске справился с недугом. Владимир Борисович не скрывает, что пережил настоящий кошмар.
Фриске подчеркнул, что его домашние тоже пострадали. Младшая дочь мужчины, Наталья, кашляла и лежала с повышенной температурой.
Отрицательному результату теста на CoViD-19 Владимир Фриске был крайне удивлен. Родственник знаменитости надеялся помочь заболевшим, однако в его крови не обнаружили необходимых антител.
Напомним, после смерти певицы Жанны Фриске от онкологического заболевания близкие ей люди начали конфликтовать. Гражданский муж вокалистки телеведущий Дмитрий Шепелев и ее отец Владимир Фриске не могут найти общий язык. Родителям Жанны не позволяют видеться с внуком Платоном.
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