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"И дочка переболела": отец Фриске удивлен результатом теста на коронавирус

Владимир Фриске. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Отец певицы Жанны Фриске сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результаты исследования Владимир Фриске получил в рамках программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
прочитано 551 раз

Родитель умершей вокалистки был уверен, что уже переболел опасной заразой. Глава семейства Фриске отправился в клинику, чтобы сдать кровь и помочь тем, кто заразился. Между тем врачи выяснили, что Владимир Борисович, к счастью, с уханьской инфекцией не сталкивался.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

"Я чувствую, что я переболел. Мой друг, который был со мной, тоже переболел, и дочка переболела, – признался Владимир Фриске.

По словам отца певицы, как-то ночью ему стало плохо. Температура поднялась почти до 40. Легкие пожилого мужчины раздирал кашель, который не прекращался. Спустя время организм Фриске справился с недугом. Владимир Борисович не скрывает, что пережил настоящий кошмар.

Фриске подчеркнул, что его домашние тоже пострадали. Младшая дочь мужчины, Наталья, кашляла и лежала с повышенной температурой.

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Публикация от Страница памяти Жанны Фриске.�� (@friske_jeanna)

Отрицательному результату теста на CoViD-19 Владимир Фриске был крайне удивлен. Родственник знаменитости надеялся помочь заболевшим, однако в его крови не обнаружили необходимых антител.

Напомним, после смерти певицы Жанны Фриске от онкологического заболевания близкие ей люди начали конфликтовать. Гражданский муж вокалистки телеведущий Дмитрий Шепелев и ее отец Владимир Фриске не могут найти общий язык. Родителям Жанны не позволяют видеться с внуком Платоном.

Автор: 1 мая 2020, 13:06
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Многие так думают, но это не так.
саваоф ф
Ответить
чего только не придумает этот жырный боров-стяжатель, только бы опять появиться в телевейзмере
1

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