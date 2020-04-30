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"Расслабься, папаша!": Шепелев довел до ручки малолетнего сына Фриске

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске в апреле исполнилось семь лет. Мать он не помнит – Платону было два года, когда ее не стало. С дедушкой и бабушкой мальчик не видится из-за семейного конфликта. Он все время проводит с отцом Дмитрием Шепелевым. Правда, во время самоизоляции нервы у папаши не выдерживают...
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"Я тут понял, что, оказавшись с ребенком 24/7, начал делать ему гораздо больше замечаний: это не делай, сюда не лезь, не топочи, не кричи, – вздохнул Дмитрий. – Сам себе удивился, потому что всегда был в общем за свободу действий и самовыражения ребенка – главное, чтобы голову не разбил, а остальное можно".

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Так было легко рассуждать раньше, а сейчас нет, – продолжил Шепелев. – И вот сейчас я осознал, что решение этой ситуации заключается не в том, чтобы перестать делать замечания или, наоборот, начать вести себя строже. Решение в том, что ребенка я, как и прежде, просто должен принимать таким, какой он есть, как и было всегда, даже тогда, когда мы проводили вместе гораздо меньше времени".

Телеведущему, безусловно, тяжело растить ребенка самостоятельно и вряд ли удается в полной мере компенсировать отсутствие материнского тепла... "Расслабься, папаша, – сказал себе Дмитрий. – Пойдем в "Шакала" играть, подурачимся".

"Дни.ру" обратились за комментарием к психологу. "Запертым, пусть даже в большом доме, людям трудно быть вместе на протяжении нескольких недель, – пояснил специалист. – Не выдерживают нервы, люди срываются. Любые мелочи, на которые бы в обычное время человек не обратил внимания, приобретают размер катастрофы". В данной ситуации самое мудрое решение – расслабиться. Так что Шепелев прав.

Автор: 30 апреля 2020, 13:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Держись Шепелев. Ты растишь сына от Жанны .
1

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