"Легче не становится": Бородина борется с серьезным заболеванием

Ксения Бородина несколько месяцев назад призналась, что у нее невротическое расстройство. Звезда заявила об этом в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Телеведущая решила поделиться с подписчиками в "Инстаграм" подробностями своего заболевания. Также женщина рассказала, как справляется с приступами. Знаменитость заявила, что первая паническая атака произошла, когда она с семьей отдыхала зимой в Таиланде. Оказывается, раньше Ксения Бородина не верила в то, что человек теряет над собой контроль во время приступа тревоги. После первого случая звезда очень испугалась, так как не знала, как справляться с беспричинным страхом.

Ксения Бородина отметила, что выработала свою методику борьбы с панической атакой. Она заявила, что не все варианты из ее списка могут помочь другим. Женщина выложила пост в инстаграм-аккаунте, где собрала 11 пунктов, в которых описала свои симптомы панических атак и способы свести их на нет.

"Это Душ!!! Иду туда, включаю воду и стоять могу хоть час! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Это сильно отвлекает! Под комфортной для вас температурой, мне помогает очень теплая вода, даже горячая", – отметила телеведущая.

Также она рассказала, что смогла подобрать себе успокоительные, однако марку таблеток называть не стала – все очень индивидуально. Еще один способ унять тревогу – выйти на свежий воздух и глубоко ритмично дышать. Ксения Бородина призналась, что исключила из своей жизни алкоголь. Она заметила, что даже бокал вина может ускорить приход панической атаки.

"Надо свернуться калачиком!!! Прям принимать позу эмбриона. Так удобней будет уснуть и спокойней", – рассказала звезда фолловерам.

Теледива отметила, что после приступа она обратилась к неврологу. Врач хотел прописать антидепрессанты, однако Ксения отказалась. "Меня бесит, когда в такие моменты говорят: надо расслабить тело, не думать о плохом, вы не умрете. От таких советов легче не становится!" – резюмировала знаменитость.