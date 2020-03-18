Бородина обратилась к народу со словами о "последних копейках"

Ксения Бородина решила высказаться по поводу отмены концертов в России. Телеведущая осудила тех, кто проводит массовые мероприятия во время пандемии коронавируса.

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина считает, что закрытие театров и кинотеатров, а также отказ от проведения концертов – это действенная мера в борьбе с пандемией коронавируса. По мнению телезвезды, публичные люди должны проявлять ответственность не только в социальных сетях и отменить свои выступления.

Ксения добавила, что осуждает тех артистов, которые выступают ради "последней копейки" и оправдывают проведение своих концертов словами: "в зале 49 мест, а не 50" (речь о введенных в стране ограничениях на массовые мероприятия).

Бородина вместе со своим семейством находится на карантине уже 14 дней после поездки во Францию. "Знаете, есть жизнь дома", – отмечает она. Также она похвалила правительство страны, которое вовремя ввело меры и тем самым снизило возможность заражения коронавирусом.

Напомним, первая вспышка COVID-19 была замечена в Ухане в декабре прошлого года. За три месяца коронавирус "подцепили" более 185 тысяч человек, из них семь тысяч скончались. В России выявили 93 случая заражения.