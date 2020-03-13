Ксения Бородина в одних в трусах выскочила на мороз

Знаменитость решила в очередной раз похвастаться стройной фигурой и вышла на балкон в нижнем белье. Она снялась на фоне заснеженных вершин и выложила фото в свой инстаграм-аккаунт.
Подписчики одарили ее массой комплиментов, но забеспокоились, не поместят ли Ксению Бородину после отдыха на карантин из-за эпидемии коронавируса в Европе. Телеведущая, судя по всему, опасной инфекции не боится.
Ранее она отмечала, что не видит повода в панике. Однако детей в заграничную поездку Ксения Бородина решила не брать. Вместе с тем телеведущая призвала носить специальную маску в аэропортах.
Напомним, ряд пользователей Сети обвинил теледиву в "хайпе" на эпидемии коронавируса. Ведь Ксения Бородина на одном их фото в "Инстаграм" предстала в медицинской маске.
Если телеведущая решила не отменять отдых из-за коронавируса в Европе, то ряд знаменитостей перестраховались и не стали покидать Россию. Так, Яна Рудковская и Евгений Плющенко отменили ледовое шоу в Китае.
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