"Простила мужу измену": Бородина заговорила о неверности

Телеведущая заверила, что ей безразличны те, кто распускает слухи. Периодически в директ "Инстаграма" Бородиной пишут поклонники, которые уточняют, слышала ли она очередные сплетни о себе от такого-то блогера. "Мне даже ответить нечего. Я когда их профиль смотрю, тут только обнять и плакать. Начиная от старых голых баб, по которым психушка плачет, заканчивая всеми остальными неудачницами", – высказалась Ксения.
Одна из поклонниц телеведущей решила задать личный "женский" вопрос. "Простила мужу измену, когда была беременна, как думаете, правильно поступила?" – уточнил аноним. Ксения Бородина не понаслышке знает, каково это – предательство любимого человека. Когда знаменитость была беременна младшей дочерью, супруг не был ей верен. Звезда даже хотела развестись, однако в итоге простила мужа.
Отвечая на вопрос подписчицы, теледива решила пофилософствовать. Она отметила, что в этом деле нет правильных и неправильных действий. Каждый поступает по своему усмотрению. Мать двоих детей заверила, что нормальный человек не стал бы терпеть систематические предательства.
"Измена – это больной момент для всех", – добавила Ксения Бородина.
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