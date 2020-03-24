Бородина заметно сдала без помощи хирургов и уколов красоты

В связи с пандемией коронавируса многие звезды российского шоу-бизнеса на карантине. В их числе и телеведущая Ксения Бородина.

Чтобы немного разбавить напряженную обстановку и повеселить фолловеров, знаменитость опубликовала забавный ролик в своем микроблоге. Она использовала специальную маску, чтобы состарить себя на несколько десятков лет.

На записи Ксения обратилась к поклонникам с заявлением. "Эти звезды, только салоны красоты их спасали!". Вот за две недели волосы во что превратились, уколов красоты нет! Хирурги не помогали две недели! И вот, во что превратилась!" – сетует Бородина.

Фанатам ирония Ксении пришлась по душе. Многие отметили, что было бы неплохо, если бы телеведущая действительно выглядела бы так лет через 30. Кроме того, обожатели наперебой выражали свою признательность светской львице, называя ее то клевой, то прекрасной.

"Это лучшее, что я видела за последние две недели", – призналась пользователь Сети.

Тем временем, нашлись и те, кто раскритиковал Бородину. По мнению хейтеров, светская львица не должна выставлять себя посмешищем. Важно, чтобы она всегда выглядела подобающе, и уж точно целенаправленно не старила бы себя.