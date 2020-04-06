"Коты шарахнулись": Екатерину Андрееву перестали узнавать

Екатерина Андреева предстала в необычном виде, из-за которого в ней невозможно угадать звезду экрана. В условиях пандемии коронавируса в России телеведущая все же вынуждена ездить на работу.

Знаменитость как и прежде ведет в "Останкино" эфиры Первого канала. Она тщательно готовится к каждому выходу из дома. В своем инстаграм-аккаунте Андреева опубликовала фото, на котором одета в косуху, легинсы с лампасами и платье. При этом на ее лице медицинская маска, а на голове шапка.

Екатерина Андреева пошутила, что в таком виде ее не узнает и родная мама. С иронией она рассказала, что и домочадцы не сразу угадывают в ней свою. "Вернулась после смены домой – коты шарахнулись", – поделилась теледива.

По словам звезды, муж узнал ее по походке. А полицейские на входе в телецентр осторожно поинтересовались, она ли это. Екатерину Андрееву пропустили на работу только после того, как она приоткрыла лицо. Поклонников внешний вид Екатерины Андреевой сразил наповал. Многие отметили, что не узнали бы ее, передает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что в свои 58 лет телеведущая остается в прекрасной форме. Екатерина Андреева активно занимается спортом. При этом она заявляла, что никакие процедуры не смогут остановить процесс старения.