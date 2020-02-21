58-летняя Андреева вынуждена голодать

В свои 58 лет звезда Первого канала выглядит удивительно молодо. Подписчики в "Инстаграм" регулярно заваливают Екатерину комплиментами и просят раскрыть секреты красоты. Поэтому Андреева делится моментами из жизни и что-нибудь советует своим поклонникам.
Из личного профиля телеведущей можно узнать, что она часто занимается спортом, соблюдает диету и посещает косметолога. Девять раз в неделю Екатерина устраивает себе физические нагрузки. Кроме этого, звезда отказывается от таких продуктов, как сахар, колбасы, сосиски и сардельки, консервы в железной банке, полуфабрикаты, печенье, торты, пирожные и конфеты, соль. Также Андреева не употребляет молоко, газированные напитки, кофе, алкоголь и свежевыжатые соки. Не использует в блюдах кетчуп и майонез.
От такого количества запретов телеведущая не страдает и считает свой рацион достаточно разнообразным. В меню Андреевой – вода, зеленый чай, напитки из ячменя и цикория. Блюда она готовит из овощей и фруктов, круп, фасоли, рыбы, яиц перепелиных, разных видов салатов. Для завтрака отлично подходит гречневая каша, считает Екатерина. В обед она может себе позволить куриные биточки с овощами. Винегрет – хорошее блюдо для ужина.
Если звезда чувствует, что съела слишком много, то прибегает к голоданию. Вода и овощные соки помогают сбросить несколько килограммов.
Стоит помнить, что способы похудения для всех индивидуальны, необходимо консультироваться со специалистами.
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