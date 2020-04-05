"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева

В Сети поклонники обратили внимание на свежие фото Леры Кудрявцевой. По их мнению, популярная ведущая внесла коррективы в свою внешность.

В Сети фанаты бурно обсуждают тему, что якобы у Леры Кудрявцевой изменилась форма губ. Дескать, раньше популярная ведущая демонстрировала пухлый рот, а теперь губы стали значительно тоньше и аккуратнее. Тогда журналисты обратились к косметологу, чтобы тот прокомментировал, действительно ли Лера Кудрявцева что-то сделала со своим лицом.

"Лера выглядит очень молодо. Думаю, у нее в губах был биополимерный гель, который она удалила хирургическим путем, так как он приводит к деформациям и воспалениям", – пришел к выводу эксперт.

Специалист пояснил, что в начале 2000-х годов многие косметологи использовали некачественные материалы. В результате, у их клиенток гель, вводимый в губы, со временем мог отторгаться организмом, обрастал соединительной ткань, из-за чего губы меняли форму и увеличивались в объеме. Яркий пример – некогда популярная ведущая Маша Малиновская.

"Материал вредный, поэтому, чтобы сделать губы более пухлыми, лучше использовать гиалуроновую кислоту", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда". Отметим, что ранее Лера Кудрявцева на всю страну призналась, что удалила из груди имплантаты. Это случилось в конце прошлого года. Оказалось, что один из имплантатов, которые ведущая носила в своем теле порядка 15 лет, протекал. К счастью, врачам удалось спасти Кудрявцеву. Недавно в интервью она призналась, что ее новые "старые" формы вполне устраивают ее молодого мужа.

Телеведущая заявила, что больше она ни по какому поводу не ложилась под нож хирурга. Ее красота – дар природы, уверяет Лера. А недостатки на лице она скрывает под качественно сделанным макияжем. Гламурная блондинка уточнила, что все изменения, связанные с ее лицом, могут быть следствием грима, который с годами у нее меняется.